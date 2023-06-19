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20:17, 19 июня 2023Ценности

Дуа Липа снялась в бикини для рекламы

Певица Дуа Липа снялась в бикини для рекламы Versace La Vacanza

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Британская певица, автор песен и модель Дуа Липа снялась в откровенном виде для рекламы. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 27-летняя исполнительница предстала в блестящем бикини лилового оттенка с золотистыми цепями, которые обвивали ее тело. Знаменитость позировала у капота машины с маленькой сумкой в руке в тон наряду, повернувшись вполоборота к камере. При этом она завязала волосы в высокий хвост и дополнила образ многочисленными браслетами, а также массивными серьгами и кольцами.

В подписи звезда указала, что данная съемка проводилась в рамках создания коллекции летней одежды Versace La Vacanza, разработанной ею совместно с дизайнером Донателлой Версаче.

Ранее в июне российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для британского журнала i-D. На размещенных снимках модель предстала в прозрачном белом платье со шлейфом и обнажающими плечи пышными рукавами. При этом позирующая с обесцвеченными бровями знаменитость не надела бюстгальтер.

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    Алина Гостева
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