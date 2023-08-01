Дочь Мадонны снялась голой для рекламы модного бренда

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась в откровенном виде для рекламны модного бренда Dion Lee. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенном фото 26-летняя знаменитость позирует голой, сидя за столом. При этом она смотрит на одно из изображений, снятое в рамках кампании.

Кроме того, модель примерила комплект кожаного бикини черного цвета, верх и низ которого сделаны из сумок. Вдобавок манекенщица снялась с имитирующими слезы золотыми цепями на ресницах.

В июне Лурдес Леон в откровенном наряде вышла в свет вместе с возлюбленным. Папарацци засняли девушку в синей мини-юбке с белым принтом, которая обнажала зону бикини и часть ягодиц, а также в белой майке на тонких лямках.