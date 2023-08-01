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04:00, 1 августа 2023Ценности

Популярная модель снялась в купальнике в лесу

Популярная модель Амелия Хэмлин снялась в купальнике Frankies Bikinis в лесу

Фото: @ameliagrayfanpage

Популярная американская модель и телезвезда Амелия Хэмлин поделилась снимками и видео в откровенном образе из леса. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

22-летняя манекенщица снялась в черной юбке длины макси и белом купальнике бренда Frankies Bikinis с принтом в виде вишни. Известно, что стоимость бикини составляет 168 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей). При этом волосы она распустила, и надела солнцезащитные очки. Позировавшая на фоне деревьев знаменитость предпочла надеть резиновые сабо Crocs.

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«Люблю быть дома», — подписала публикации Хэмлин, также сопроводив их роликами, на которых она позирует, лежа на шезлонге.

В марте Селена Гомес продемонстрировала внешность без макияжа. Знаменитость разместила фото, на котором она позирует перед камерой в черной майке с глубоким декольте. Для съемки исполнительница решила отказаться от косметики и распустить волосы. На ее лице заметны небольшие покраснения и воспаления на подбородке и левой щеке.

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    Карина Черных
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