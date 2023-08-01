Бывшего министра российского региона осудят за хищение 40 миллионов рублей

Экс-министр ЖКХ ЛНР предстанет перед судом по делу о хищении 40 млн рублей

Следователи в Луганской народной республике (ЛНР) завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона, обвиняемого в хищении из бюджета более 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По этому делу также проходят четыре подельника экс-министра. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взяток и 10 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

По данным следствия, с 2019-го по 2020 год обвиняемый получал взятки от предпринимателей и заключал с ними фиктивные договоры на оказание услуг в сфере благоустройства Луганска. Таким образом он похитил из бюджета более 40 миллионов рублей.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.