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22:12, 1 августа 2023Мир

В США спрогнозировали план Польши на Украине

Полковник Макгрегор: Польша захватит Западную Украину и выселит туда беженцев

Фото: 12 brygada zmechanizowana / Reuters

Власти Польши хотят аннексировать Западную Украину, чтобы переселить туда всех беженцев, которые приехали в страну после начала вооруженного конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть государства для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», — спрогнозировал полковник.

Ранее Макгрегор рассказал, что польским властям нужно договариваться с Россией, а не конфликтовать с ней. В противном случае это может привести к уничтожению Польши. Эксперт считает, что расположение Польши в центре Европы дает стране возможность как развязать конфликт, так и обеспечить стабильность.

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    Юлия Мискевич
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