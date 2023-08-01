Экс-советник Пентагона Макгрегор: властям Польши нужно договариваться с Россией

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что польским властям нужно договариваться с Россией, а не конфликтовать с ней. В противном случае это может привести к уничтожению Польши, отметил эксперт в интервью польскому журналу Myśl Polska.

«Если Польша свяжет свой долгосрочный стратегический интерес с уничтожением России, с ней будет покончено. Она этого не переживет», — подчеркнул он.

Макгрегор считает, что расположение Польши в центре Европы дает стране возможность как развязать конфликт, так и обеспечить стабильность. Первый вариант может закончиться разрушением, а второй отвечает стратегическим целям Варшавы.

По словам экс-советника Пентагона, даже если Польша соберется применить оружие на Украине, ей нужно взвесить свои силы. Россия не оставит такой шаг без ответа, считает Макгрегор.

«Если вы двинетесь на запад Украины без поддержки НАТО, примут ли это русские? Или они все равно будут видеть в вас троянского коня НАТО?» — отметил он.

Дуглас Макгрегор подчеркнул, что Варшаве также необходимо прекратить поставки вооружия Киеву и «беспрекословно поддержать нейтралитет того, что придет на смену стране, которую мы сегодня называем Украиной».

Ранее радиоведущий Гарланд Никсон рассказал, что администрация президента США Джо Байдена может разрешить Польше ввести свои войска на Украину. Журналист посчитал, что поляки для Америки — «разменная монета», поскольку слишком консервативны как для США, так и для других стран Евросоюза