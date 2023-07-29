Журналист Никсон: США не помогут Польше в случае ее вторжения на Украину

Администрация президента США Джо Байдена может разрешить Польше ввести свои войска на Украину. Об этом рассказал радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

Журналист посчитал, что поляки для Америки — «разменная монета», поскольку слишком консервативны как для США, так и для других стран Евросоюза. Никсон пояснил, что вторжение Польши на Украину выгодно американским властям, так как польские войска будут разгромлены, что приведет к недовольству граждан и отставке действующего правительства. Затем Вашингтон сможет привести к власти своих кандидатов.

Именно поэтому Польше грозит отсутствие помощи со стороны США. «НАТО не вступится за Польшу, как того требует пятая статья. Какие у них варианты? Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков? Да и вообще это может привести к ядерному конфликту. Ради кого? Ради какой-то Польши?» — предрек радиоведущий.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted раскрыл план Польши на Украине. По его мнению, польские военные сровняют Львов с землей в случае, если Соединенные Штаты одобрят операцию по захвату западной части страны.