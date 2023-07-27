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01:02, 27 июля 2023Мир

В США раскрыли план операции Польши на Украине

Полковник Макгрегор заявил, что Польша сравняет Львов с землей в случае захвата Украины

Фото: Sgt. Alex Soliday / Globallookpress.com

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted раскрыл план Польши на Украине.

По его мнению, польские военные сравняют Львов с землей в случае, если Соединенные Штаты одобрят операцию по захвату западной части страны.

«Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — выразил мнение полковник.

Макгрегор добавил, что украинских военнослужащих в этом случае разнесут в пух и прах, если у них не окажется систем противовоздушной и противоракетной обороны, способных дать отпор.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда якобы ведут тайные переговоры об объединении стран.

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    Марина Совина
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