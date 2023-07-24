В США заявили о тайных переговорах Украины и Польши об объединении

Экс-разведчик Риттер: Зеленский и Дуда ведут переговоры об объединении Украины и Польши

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда якобы ведут тайные переговоры об объединении стран. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала обозревателя Стивена Гарднера.

По утверждению Риттера, Зеленский и Дуда несколько раз во время встреч обсуждали возможность «создания политического союза Польши и Украины, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками».

Экс-разведчик считает, что Зеленский может пойти на такой шаг «из-за своего отчаянного положения». При этом он указал на риск прямого столкновения Польши и России в подобном случае.

Ранее Риттер заявлял, что украинские территории могут отойти европейским странам. Помимо Польши, он говорил также о Румынии и Венгрии.