Экс-разведчик ВС США Риттер: украинские территории отойдут к Польше, Румынии и Венгрии

Украинские территории могут отойти к европейским странам, допустил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Запись его речи доступна на YouTube.

«Невозможно избежать того, что Польша придет и заберет часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое», — сказал он.

По его словам, раздел Украины приведет к конфликту внутри Европейского союза и НАТО. Польша является членом обоих объединений, и, если она начнет отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между поляками и остальной Европой, объяснил Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о реваншистском стремлении Польши «оторвать кусок» Украины. По его мнению, Варшава также хотела бы заполучить часть белорусских земель.