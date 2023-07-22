В США допустили отход украинских территорий к европейским странам
Украинские территории могут отойти к европейским странам, допустил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Запись его речи доступна на YouTube.
«Невозможно избежать того, что Польша придет и заберет часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое», — сказал он.
По его словам, раздел Украины приведет к конфликту внутри Европейского союза и НАТО. Польша является членом обоих объединений, и, если она начнет отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между поляками и остальной Европой, объяснил Риттер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о реваншистском стремлении Польши «оторвать кусок» Украины. По его мнению, Варшава также хотела бы заполучить часть белорусских земель.