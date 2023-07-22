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12:02, 22 июля 2023Мир

В США допустили отход украинских территорий к европейским странам

Экс-разведчик ВС США Риттер: украинские территории отойдут к Польше, Румынии и Венгрии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинские территории могут отойти к европейским странам, допустил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Запись его речи доступна на YouTube.

«Невозможно избежать того, что Польша придет и заберет часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое», — сказал он.

По его словам, раздел Украины приведет к конфликту внутри Европейского союза и НАТО. Польша является членом обоих объединений, и, если она начнет отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между поляками и остальной Европой, объяснил Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о реваншистском стремлении Польши «оторвать кусок» Украины. По его мнению, Варшава также хотела бы заполучить часть белорусских земель.

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    Виктория Кондратьева
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