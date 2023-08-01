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08:18, 1 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о захвате большого количества оружия НАТО

Марочко: российские военные захватили большое количество натовского оружия

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Российские военные в ходе освобождения территории Луганской народной республики (ЛНР) захватили большое количество натовского оружия. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«На позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — сказал он. По словам Марочко, все добытое в качестве трофеев изучается, документируется и отправляется на склады, где определяется его дальнейшая судьба.

Ранее российский разведчик рассказал об уничтожении наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) на купянском направлении.

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    Алевтина Запольская
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