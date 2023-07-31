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23:08, 31 июля 2023Бывший СССР

Разведчик рассказал об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ

Боец: разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под БМП под Купянском

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный под подбитой БМП на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал российский боец с позывным Гроза.

По его словам, российские военные при помощи корректировки с беспилотного летательного аппарата совершили один пристрелочный выстрел, который пришелся в поле вблизи БМП. Следующие мины попали непосредственно в БМП и по близлежащим траншеям.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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