В ЛНР рассказали об учащении «мясных штурмов» ВСУ

Марочко рассказал об учащении «мясных штурмов» ВСУ с необученными военными

На краснолиманском и купянском направлениях фронта наблюдается учащение «мясных штурмов» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Все чаще в авангарде контратакующих украинских подразделений идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном уже более подготовленные боевики», – сообщил Марочко.

Он уточнил, что украинские военнопленные подтверждают, что командование ВСУ использует подобную тактику и стратегию.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные при освобождении территории ЛНР захватили большое количество натовского оружия. По его словам, все добытое в качестве трофеев изучается и отправляется на склады.