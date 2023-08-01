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09:39, 1 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об учащении «мясных штурмов» ВСУ

Марочко рассказал об учащении «мясных штурмов» ВСУ с необученными военными

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

На краснолиманском и купянском направлениях фронта наблюдается учащение «мясных штурмов» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Все чаще в авангарде контратакующих украинских подразделений идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном уже более подготовленные боевики», – сообщил Марочко.

Он уточнил, что украинские военнопленные подтверждают, что командование ВСУ использует подобную тактику и стратегию.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные при освобождении территории ЛНР захватили большое количество натовского оружия. По его словам, все добытое в качестве трофеев изучается и отправляется на склады.

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    Алевтина Запольская
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