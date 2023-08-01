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09:15, 1 августа 2023Россия

В российском регионе 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз

В Приморье 13 человек госпитализировали из-за укусов медуз во время плавания

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Приморском крае из-за укусов медуз 13 человек попали в больницу. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает РИА Новости.

По информации министерства, столько человек пострадали от укусов медуз за три дня, их возраст составил от 17 до 66 лет. Россияне поступали в медицинские учреждения с болевым суставным синдромом и кашлем.

Тех, кого укусили медузы, лечат в больницах в течение трех-четырех дней и затем отпускают лечиться амбулаторно. Пострадавшие купались в бухте Муравьиная Уссурийского залива, в бухте Новик острова Русский, а также в районе железнодорожной станции Санаторная на берегу Амурского залива.

Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края заметили тысячи гигантских медуз. Специалисты тогда объясняли, что это происходит из-за повышенной концентрации соли в воде и большого количества планктона, которым медузы питаются.

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    Анастасия Шейкина
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