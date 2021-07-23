Названа причина появления тысяч гигантских медуз на российском пляже

Появление тысяч гигантских медуз-корнеротов на пляжах Азовского моря происходит из-за повышенной концентрации соли в воде и большого количества планктона, которым они питаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Темрюкского района Краснодарского края.

«Большое количество соленой воды поступает через Керченский пролив, нагон воды осуществляется посредством южного и юго-западного ветра, который преобладает в настоящее время», — такую причину назвали в администрации и добавили, что повышение солености воды в Азовском море также происходит из-за дефицита пресной воды, поступающей из рек Дон и Кубань.

Ранее ученый Владимир Саяпин объяснил, что большое количество медуз оказалось на побережье из-за жаркой погоды и соленой воды. Также он предположил, что медузы покрыли ковром пляж из-за конкуренции в борьбе за питание. По прогнозам, число медуз-корнеротов продолжит расти до конца сентября. Обжечь человека или вызвать у аллергиков и детей серьезные реакции могут только крупные особи.

Гигантские медузы появились в Азовском море в Краснодарском крае. Отдыхающие стали жаловаться на прозрачное желе в воде в российском регионе. Медузы заполонили станицу Голубицкую Темрюкского района и Должанскую Ейского района.