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Жители российского региона пострадали от укусов смертельно опасных пауков

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Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгоградской области россияне массово пострадали от укусов смертельно опасных пауков — каракуртов. Об этом пишет ФАН.

Уже зарегистрировано 12 случаев укусов, пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы — у них наблюдалась боли, слабость и потливость. Как пишет издание, при укусе этого паука возможны и летальные исходы.

«К сожалению, сейчас сыворотки противокаракуртовой в нашей стране нет. Поэтому помощь оказывается нами достаточно квалифицированная. Мы попытались выработать определенную схему лечения», — заявил главный внештатный токсиколог региона Сергей Ларионов.

По информации издания, раз в 10-25 лет наблюдаются вспышки массового размножения каракурта.

Ранее сообщалось, что в Азовском море в Краснодарском крае появились гигантские медузы. Самые крупные достигают 40 сантиметров в диаметре, из-за чего люди боятся заходить в воду. Однако эколог Вениамин Голубитченко рассказал, что опасны лишь большие особи из семейства корнерот, причем только после соприкосновения с ними.

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