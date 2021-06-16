Миллионы пауков сбежали от потопа и устроили «апокалипсис»

Бежавшие от потопа миллионы пауков устроили «апокалипсис» в Австралии и напугали пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Снимки, на которых видны деревья, кустарники и хозяйственные постройки, оплетенные толстыми слоями паутины, опубликовал на своей странице в соцсетях один из жителей штата Виктория. «Если наводнения вам показалось мало, получите паучий апокалипсис», — гласила подпись под сообщением.

Профессор Дитер Хочyли (Dieter Hochuli) из Университета Сиднея рассказал, что эти пауки относятся к семейству стифидовых, в которое входят 94 вида. Эти небольшие членистоногие обычно плетут горизонтальные сети у земли, и живут между слоями паутины. Ученый пояснил, что во время сильных дождей и паводков пауки спасаются, выбираясь на возвышенности.

Пользователи, посмотревшие фотографии, пришли в ужас. «Это просто чудовищно. Вы ведь даже не можете сжечь все это», — написал один из комментаторов.

Однако многие жители штата Виктория восприняли ситуацию с юмором. «Зато мы надолго избавились от комаров», — написал один из них. Другой добавил, что, вероятно, в регионе скоро появится очень много «жирных птиц».

Ранее сообщалось, что тысячи пауков выползли из-за наводнения в австралийской деревне Кинчела, штат Новый Южный Уэльс, и покрыли все вокруг паутиной. На записи видно, что ветви деревьев и кусты густо опутаны паутиной.

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