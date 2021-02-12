Гигантский крабовый паук заполз в детскую игрушку и отложил там сотни яиц

В австралийском штате Тасмания мать обнаружила в детской игрушке гигантского крабового паука, отложившего сотни яиц. Об этом сообщает газета The Sun.

Брук Торп (Brooke Thorpe) рассказала, что двухлетний племянник принес ей игрушечный грузовик, когда она выгуливала на заднем дворе двух питонов и играла с сыном. Она осмотрела машинку и нашла внутри самку гигантского крабового паука, охраняющую кокон с сотнями детенышей.

Торп отнесла грузовик с заползшей внутрь самкой в безопасное место. «Когда она закончит, сын получит игрушку назад», — отметила она.

Арахнолог Роберт Равен (Robert Raven) из государственного музея штата Квинсленд спрогнозировал, что самка пробудет с отложенными яйцами еще около двух-трех недель. Специалист предупредил, что гигантского крабового паука с нерожденными детенышами ни в коем случае нельзя трогать и перемещать, чтобы не помешать появлению потомства.

Ранее житель австралийского города Кернс, штат Квинсленд, поделился фотографией гигантского крабового паука, который год прожил у него дома. Кадр с пауком набрал десятки тысяч лайков. Пользователи не могли поверить в размеры членистоногого и активно комментировали изображение.