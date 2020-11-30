Огромный паук год прожил дома у мужчины

Житель австралийского города Кернс, штат Квинсленд, поделился фотографией гигантского крабового паука, который год прожил у него дома. Об этом сообщает издание Republic World.

В пятницу, 27 ноября, Джейк Грей (Jake Gray) опубликовал на странице Facebook «Группа идентификации австралийских пауков» фотографию членистоногого, которое обитает в его доме.

Он рассказал, что гигантский крабовый паук живет у него больше года. На приложенной фотографии видно огромное членистоногое на белой стене.

В подписи Грей написал: «С любовью из Австралии. Особенно вам. Да, он настоящий».

Кадр с пауком набрал более 130 тысяч лайков. Пользователи не могли поверить в размеры паука и активно комментировали изображение. Один из них написал: «Боже, нет, пожалуйста, верни его в те глубины, из которых он появился!» Некоторые порекомендовали хозяину дома прогнать членистоногое.

Ранее сообщалось, что сотрудник департамента охраны природных ресурсов штата Миссури Фрэнсис Скалики обнаружил в лесах американского города Спрингфилд гигантскую паучью сеть, способную «поймать» человека. В ведомстве пояснили, что находка принадлежит известному любителю плести замысловатые сети пауку-кругопряду.