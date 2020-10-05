В США обнаружили способную «поймать» человека гигантскую паутину

Сотрудник департамента охраны природных ресурсов штата Миссури Фрэнсис Скалики обнаружил в лесах американского города Спрингфилд гигантскую паучью сеть, способную «поймать» человека, сообщает CNN.

Фотографию паутины, сплетенной между двумя деревьями, разместили на странице департамента в Facebook, и она быстро привлекла внимание пользователей. Многие из них восхитились мастерством арахнидов, однако нашлись и те, кого снимок напугал. «Увидев это, я бы запаниковал и решил, что где-то рядом паук размером с мою руку», «Такая [паутина] может реально "поймать" человека, если он угодит в нее ночью», «Удивительное чудо природы! Интересно, как пауки создают такую идеальную паутину?», «А есть более четкая версия снимка? Хотелось бы пристальнее разглядеть этот шедевр», — написали они в комментариях.

В ведомстве пояснили, что находка принадлежит известному любителю плести замысловатые сети пауку-кругопряду. Арахниды этого вида для людей безобидны: чаще всего они питаются насекомыми, такими как мотыльки и комары-долгоножки. Некоторые из них могут съедать и воссоздавать собственную паутину.

По словам специалистов, добытчики плетут сети на закате и стерегут добычу в ночи. «На рассвете паук переваривает нити вместе с питательными веществами и росой и использует их для создания новой паутины», — добавили в департаменте.