Гигантский крабовый паук съел лягушку и попал на видео

daily mail

Житель индийского города Джалпайгури, штат Западная Бенгалия, запечатлел, как в его доме огромный паук поедает лягушку. Кадры произошедшего опубликовала газета Daily Mail.

25-летний Суджай Шах обнаружил в углу ванной комнаты гигантского крабового паука, вцепившегося в конечность лягушки. Определить вид членистоногого мужчине помогли ученые Джейсон Данлоп и Петер Ягер. Также они отметили, что эти пауки питаются в основном насекомыми, и нападения на лягушек происходят крайне редко.

«В целом большие пауки могут и едят небольших позвоночных вроде лягушек, птиц, мышей, ящериц и даже змей. Только самые крупные пауки питаются так на постоянной основе; гигантские крабовые пауки могут достигать довольно внушительных размеров», — объяснил Данлоп. «Они едят то, что им удается поймать», — уточнил Ягер.

Шах признался, что необычная сцена из жизни дикой природы его не напугала. «Я, напротив, обрадовался, так как понимал, что стал свидетелем относительно редкого явления», — заявил он. Мужчина не стал мешать животным и, понаблюдав за ними минуту, вышел из комнаты.

«Я видел, как люди пытались убить пауков и насекомых, потому что они их пугали; или некоторые опасались, что насекомые ядовиты, — утверждал Шах. — Я считаю, что мы должны перестать вредить тем, кто нам не нравится или о ком мы имеем слабое представление».

Ранее житель австралийского штата Западная Австралия снял на видео огромного паука, который целиком съел геккона над дверью его дома. Видеоролик напугал пользователей соцсетей. Некоторые из них посоветовали автору записи сжечь дом.