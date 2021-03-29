Полчища пауков-волков опутали все вокруг паутиной и попали на видео

Тысячи пауков выползли из-за наводнения в австралийской деревне Кинчела, штат Новый Южный Уэльс, и покрыли все вокруг паутиной. На видео с членистоногими обратило внимание издание Daily Mail.

Мэтт Лавенфосс (Matt Lovenfosse) снял на видео полчища пауков после того, как регион затопило после мощных ливней.

На записи видно, что ветви деревьев и кусты густо опутаны паутиной, которую сплели пауки. Членистоногим пришлось выбраться из укрытий, чтобы спастись от затопления. «Это удивительное зрелище. До этого я видел подобное в 2001 году. Тогда тоже произошло наводнение», — пояснил австралиец.

Мужчина отметил, что нашествие пауков не беспокоит ни его, ни его семью. По мере отступления воды пауки возвращаются в свои норы. «В моем сарае и на первом этаже дома все еще много пауков, но они начинают исчезать», — сообщил Лавенфосс.

Специалист по арахнологии Австралийского музея Грэм Миледж (Graham Melledge) идентифицировал членистоногих как пауков-волков.

Пауки-волки — не опасный для людей вид членистоногих. Как правило, они не кусаются, однако если это произошло, укус может вызвать покраснение, зуд и незначительную боль. Самые крупные пауки достигают размеров в три сантиметра.

Ранее сообщалось, что гигантский крабовый паук упал на лицо жителя Австралии, который проснулся незадолго до этого. Мужчина подчеркнул, что его возлюбленная не проснулась, несмотря на то, что он громко закричал.