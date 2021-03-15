Биолог развеял миф о проглоченных во сне пауках

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Резник опроверг миф о том, что каждый человек за свою жизнь случайно проглатывает во сне от трех до восьми пауков. Об этой теории он порассуждал в эфире радио Sputnik.

По его словам, в настоящее время в городах нет условий для размножения членистоногих в таких количествах, чтобы человек мог незаметно для себя проглотить их. «Если вы специально поселитесь, будете спать в заброшенной деревенской баньке, тогда, наверное, можно во сне проглотить паука», — добавил эксперт.

Резник предположил, что этот миф мог появиться из-за неправильного перевода исследования о наличии в традиционных пуховых подушках клещей. «Причем далеко не тех, которых опасаются в лесу, а совершенно других — микроскопических, невидимых глазу, которые пух и перо едят», — пояснил он. Эти клещи действительно могут размножаться в «огромных количествах» в подушках и вызывать аллергию.

Биолог добавил, что после того, как эта информация стала широкоизвестной, люди начали переходить на поролоновые или синтепоновые подушки и матрасы, и аллергия исчезала.

Ранее в австралийском штате Тасмания мать обнаружила в детской игрушке гигантского крабового паука, отложившего сотни яиц. Она осмотрела машинку ребенка и нашла внутри самку гигантского крабового паука, охраняющую кокон с сотнями детенышей.