Россиянам назвали способы защититься от активизировавшихся клещей

С приходом июня в России возросла опасность получить укус активизировавшихся клещей, поэтому необходимо принимать меры предосторожности. Способы защитить себя назвало Роскачество на своем сайте.

Существуют базовые рекомендации по внешнему виду для прогулок на природе: головной убор, закрытая одежда с воротником и рукавами, заправленные в ботинки брюки. Также стоит обработать одежду и открытые участки тела специальными спреями и лосьонами, выбирать для отдыха солнечные поляны и пользоваться белой простынью в качестве покрывала. После возвращения домой надо осмотреть волосы и тело, стряхнуть вещи на улице или в ванной.

Руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура посоветовала любителям пикников при выборе безопасного пространства провести светлой ткань по траве. Если на ней остался хотя бы один, лучше искать другое место.

Если членистоногое все-таки укусило человека, правильнее будет обратиться травматологический пункт, хотя можно попытаться удалить его самостоятельно при помощи пинцета или специальных клещевых плоскогубцев. Для этого надо подхватить клеща ближе к хоботку, повернуть вокруг оси и вытащить. Место укуса должно быть дезинфицировано и обработано йодом.

В течение первых четырех днем после попадания паразита на кожу можно сделать прививку от клещевого энцефалита, который считается опасной вирусной инфекцией и поражает головной мозг. Через три недели после укуса надо сдать анализ на антитела к боррелиям.

В этом году активность клещей многократно возросла из-за поздно начавшейся акарицидной обработки территории на фоне эпидемии коронавируса.

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