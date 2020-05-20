Россиян предупредили об опасности прогулок на природе

Во время даже короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи. Об этом россиян в разговоре с радио Sputnik предупредила доктор биологических наук, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Она отметила, что эти насекомые живут в траве и лесной подстилке и выползают при хорошей погоде. «Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая, к кому бы прицепиться», — уточнила ученая.

По ее словам, клещ обычно перебирается на собаку, одежду человека или голые ноги и быстро ползет вверх. Расстояние от обуви до головы он преодолевает за 10-15 минут.

Чтобы минимизировать риски встречи с клещами на природе необходимы средства защиты, например, специальные аэрозоли и репеленты, а также правильная одежда. Брюки надо выбирать длинные, штанины заправить в носки или сапоги, рубашку — в штаны.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам отказаться от отдыха на природе, посещения родственников и друзей в период эпидемии коронавируса. Из-за начала сезона активности клещей, россиян предостерегли от прогулок по нескошенной траве.

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