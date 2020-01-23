Опасность «зимних» клещей для россиян опровергли

Проснувшиеся в Москве из-за теплой зимы клещи вряд ли укусят человека — они снова заснут, когда похолодает. Опасность «зимних» насекомых опроверг пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов, передает РИА Новости.

Гомыранов рассказал, что клещи зимуют в подстилке или верхних слоях почвы, просыпаясь при температуре 1-3 градуса тепла.

К питанию кровью они приступают обычно при температуре 7-10 градусов, поэтому сейчас укус маловероятен. При наступлении холодов клещи уйдут в спячку.

Пресс-секретарь добавил, что клещи зимуют на стадии личинки или нимфы, которые похожи на взрослых особей и ведут паразитический образ жизни. Он заверил, что большинство клещей вряд ли окажутся активными из-за выпавшего снега.

Ранее в январе ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина предупредила, что теплая и бесснежная зима в центральной части России привела к раннему пробуждению клещей. Она уточнила, что массового выхода клещей не ожидается, поэтому паниковать не нужно. По словам Шашиной, защищаться от таких клещей нужно как обычно, правильно одеваясь. Она уточнила, что длинные брюки необходимо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки.

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