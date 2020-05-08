Россиянам назвали основные способы защиты от клещей, напомнив, что они всегда ползут снизу вверх. Об этом сообщила сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина, передает RT.

Кривошеина объяснила, что для защиты от клещей нужна глухая одежда. Они также не должны попасть под одежду. При походе в лес необходимо осмотреть себя и надеть головной убор, можно воспользоваться специальными растворами. Домашних животных надо также опрыскать специальными растворами и надеть им ошейники.

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Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от посещения родственников и друзей из-за эпидемии коронавируса. В связи с началом сезона активности клещей, россиян предупредили, что нельзя ходить по нескошенной траве, а также надо носить закрытую одежду и обувь с высоким голенищем.

По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, страна находится на пятом месте в мире. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.

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