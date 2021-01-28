Десятки крупных пауков заполонили дом женщины и попали на видео

Жительница австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, нашла в комнате дочери десятки пауков. На видео с членистоногими обратило внимание издание NDTV.

Пользователь Twitter @PrinPeta опубликовала фотографии с пауками и рассказала, что незваных гостей нашла ее подруга, когда вошла в комнату дочери. Вид членистоногих напугал многих пользователей. Некоторые из них спрашивали, не были ли фотографии отредактированы.

«Пусть оставят дом себе», — написал в комментариях один из пользователей. «Так вот из чего состоят ночные кошмары», — отметил второй. «Разве пауки-охотники собираются в таком количестве?» — задался вопросом третий.

В ответ женщина опубликовала видеозапись, на которой видны десятки крупных пауков, которые ползают по стенам комнаты. «Для всех, кто не верил в подлинность фотографий, вот снятое ею видео», — написала @PrinPeta.

За сутки с момента публикации запись набрала более 10 тысяч просмотров.

Пауки-охотники — крупные членистоногие. Они выглядят пугающе, но не представляют опасности для человека.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Дарвин рассказала, как ее бассейн заполонили десятки ядовитых пауков Missulena. Их яд считается довольно опасным для человека, а укус вызывает острую боль.