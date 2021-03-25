Гигантский крабовый паук упал на лицо едва проснувшегося мужчины

Гигантский крабовый паук упал на лицо жителя Австралии, который проснулся незадолго до этого. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пользователь Reddit рассказал, что утром в понедельник, 22 марта, он проснулся и, лежа в кровати, просматривал обновления на своем мобильном телефоне.

Неожиданно он заметил, что на потолке что-то шевелится. Оказалось, что это гигантский крабовый паук, который подполз к вентилятору.

«Я подумал: "По крайней мере если он упадет, он попадет на вентилятор, а не на меня". Затем он выполз из-под вентилятора и упал прямо на меня!» — рассказал австралиец.

Мужчина подчеркнул, что его возлюбленная не проснулась, несмотря на то, что он громко закричал.

Он посадил паука в пластиковый контейнер и выпустил на улицу.

Комментаторы посочувствовали австралийцу. «Я бы умер. У меня бы сердце взорвалось», — написал один из них. «Природный будильник. Готов поспорить, пробуждение было мгновенным», — отметил другой.

Гигантские крабовые пауки не ядовиты, но их укусы болезненны для человека.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Тасмания мать обнаружила в детской игрушке гигантского крабового паука, отложившего сотни яиц. Двухлетний племянник принес ей игрушечный грузовик, когда она выгуливала на заднем дворе двух питонов и играла с сыном.