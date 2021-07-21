Российский регион заполонили гигантские медузы

Гигантские медузы появились в Азовском море в Краснодарском крае. Отдыхающие стали жаловаться на прозрачное желе в воде в российском регионе, сообщает «Комсомольская правда».

Медузы заполонили станицу Голубицкую Темрюкского района и Должанскую Ейского района. Самые крупные достигают 40 сантиметров в диаметре, из-за чего люди боятся заходить в воду. Однако эколог Вениамин Голубитченко рассказал, что опасны лишь большие особи из семейства корнерот, причем только когда их потрогаешь.

«В основном на вид они очень крупные, и у них крупные стрекательные клетки — они прожигают человеческую кожу ядом. Таких медуз не нужно касаться, собирать и ловить. Стоит сказать, что ожог можно получить и от медуз, которых выбросило на берег», — уточнил специалист.

Кроме того, по его словам, в Азовском море обитают небольшие медузы аурелии. Они также обжигают щупальцами, но чаще представляют опасность только для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

Ранее на шотландском пляже нашли гигантскую медузу размером с лабрадора. На снимке видны внутренности медузы нежно-розового и лососевого цветов. По предварительной информации, она относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным в Великобритании.