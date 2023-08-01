Игра медвежонка с фотоловушкой в российском нацпарке попала на видео

Игра медвежонка с фотоловушкой в нацпарке «Ленские столбы» попала на видео

Медвежонок нашел фотоловушку в российском национальном парке «Ленские столбы» и решил с ней поиграть. Ролик, предоставленный участковым госинспектором Робертом Герасимовым, публикует Telegram-канал нацпарка.

На видео видно, как хищник отряхивается посреди травы, а затем приближается к фотоловушке и толкает ее лапой. Медвежонок трогает камеру и поворачивает ее на бок, после чего в кадре показывается его ухо.

Уточняется, что фотоловушка была установлена на территории родовой общины «Кынат».

Ранее на территории «Ленских столбов» заметили проникшую на кордон семью медведей. Животных сняли на видео в верховьях реки Буотамы.