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10:40, 1 августа 2023Россия

Собянин анонсировал открытие трех станций московского метро

Собянин: участок Люблинско-Дмитровской линии метро планируем открыть осенью

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

В Москве откроют новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Участок салатовой ветки со станциями "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех" планируем открыть осенью», — анонсировал градоначальник.

Открытие новых станций улучшит транспортную доступность для более 500 тысяч жителей Восточного Дегунино, Лианозово, Дмитровского и Бескудниковского районов, поселка Северный и города Долгопрудный.

Собянин отметил, что на станции «Лианозово», расположенной в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД, уже завершают отделку. С нее можно будет совершить пересадку на наземный транспорт и МЦД-1.

Ранее мэр столицы сообщил, что в Москве откроется новый участок Солнцевской линии метро. Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» запустят в ближайшие месяцы.

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    Варвара Родикова
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