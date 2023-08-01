В Киеве отреагировали на задержание украинки в Грузии

МИД Украины пообещал добиваться освобождения гражданки, задержанной в Грузии

Украинские дипломаты работают над освобождением своей соотечественницы, задержанной на протестах в грузинском Батуми, которые вспыхнули из-за прибытия круизного лайнера с россиянами. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил спикер МИД республики Олег Николенко.

Прибывший 31 июля в Грузию круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту стал причиной протестов местной оппозиции. Сотни демонстрантов потребовали не впускать россиян в страну, а позже стали вступать в стычки с правоохранителями.

Полиция отреагировала силой и начала задерживать участников акции. Среди них оказалась украинка Марина Чобанян, которую обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении силовикам. Киев пообещал официально разобраться в произошедшем. «Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья», — сказал Николенко.

Несколькими днями ранее, 27 июля, круизный лайнер с россиянами на борту, прибывший из Сочи в Батуми, также спровоцировал протесты. Местная оппозиция решила, что лайнер может подпадать под международные санкции, и вышла на улицы.