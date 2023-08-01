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20:57, 1 августа 2023Среда обитания

Риелтор выпил молоко из холодильника собственника и дорого заплатил

Риелтор из Канады выпил молоко собственника и заплатил $15 тыс. штрафа

Фото: Oana Cristina / Unsplash

Канадский риелтор Микеле Роуз выпил молоко из холодильника собственника и дорого заплатил. Мужчину оштрафовали более чем на 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей), передает The Washington Post.

Роуз открыл холодильник в чужом доме и выпил молоко из горлышка пакета в перерыве между показами жилья. Его действия попали на камеру, о наличии которой риелтор не знал. На записи также видно, как Микеле случайно ломает подлокотник кресла в гостиной.

Собственница объекта увидела запись и рассказала о ней риелтору. Роуз сознался в проступке и принес извинения, однако хозяйка квартиры обратилась с видеоматериалом в Управление финансового надзора Британской Колумбии. В результате виновного обязали выплатить штраф в размере 15,1 тысячи долларов за неподобающее поведение и еще 1,8 тысячи долларов в качестве компенсации расходов по исполнению.

По словам Роуза, такое поведение для него нетипично и прежде он никогда не брал еду в домах клиентов. Агентство недвижимости LePage Kamloops Realty, в котором работал канадец, временно отстранило его от работы до выяснения обстоятельств.

Ранее жительница Нью-Йорка отказалась сдавать жилье в аренду людям, не курящим сигареты. Он объяснила такое решение тем, что сама имеет вредную привычку и не хочет, чтобы жильцы жаловались на запах табака.

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    Александра Качан
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