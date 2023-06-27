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20:47, 27 июня 2023Среда обитания

Американка отказалась сдавать жилье некурящим

NYP: жительница Нью-Йорка отказалась сдавать жилье в аренду некурящим

Фото: Unsplash

Жительница Нью-Йорка отказалась сдавать жилье в аренду людям, не курящим сигареты. Американка не хотела, чтобы арендаторы жаловались на ее вредную привычку, сообщает New York Post (NYP).

Риелтор Луис Мартинес, который занимался поиском потенциальных жильцов, после посещения объекта отметил сильный запах табака и образовавшуюся на мебели никотиновую патину. Пол в доступной для аренды квартире был прожжен сигаретами в нескольких местах — предыдущий арендатор курил лежа в кровати и иногда ронял сигареты.

По словам Мартинеса, собственница разместила объявление о поиске жильцов на японском языке, так как верит, что японцы чаще курят. Хозяйка жилья заявила, что сама любит курить и не хочет, чтобы арендаторы высказывались по поводу характерного запаха в доме.

В июне опрос платформы «Яндекс Аренда» показал, что большая часть российских владельцев квартир не обращает внимания на профессию арендатора. При этом 21 процент респондентов заявили, что предпочтут видеть в качестве съемщика жилья представителя медицинской сферы.

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    Александра Качан
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