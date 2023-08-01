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19:41, 1 августа 2023Бывший СССР

В США рассказали об инновациях России при размещении мин

NYT: ВСУ понесли большие потери из-за инновационного размещения мин ВС России

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России применяют инновационные методы при размещении мин, что приводит к большим потерям в рядах украинской армии. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета The New York Times (NYT).

Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли рассказал журналистам, что Россия установила минные поля инновационными способами. «На начальном этапе контрнаступления Киева, которое стартовало в начале июня, украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы продвижения отчасти из-за этих минных полей», — утверждает он.

Собеседники газеты отметили, что такая техника стала для ВСУ одним из сложнейших препятствий. Украинская армия, по мнению западных специалистов, столкнулась с дефицитом оборудования для разминирования полей перед фортификационными линиями России.

Ранее телеканал CNN сообщил о жалобах украинских военных на усталость от контрнаступления. Утверждается, что сражения идут очень тяжело.

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