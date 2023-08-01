Украинские военные пожаловались на усталость от контрнаступления

CNN: бойцы ВСУ пожаловались на усталость от контрнаступления

Украинским военным приходится сталкиваться с мощными российскими укреплениями на передовой, они жалуются на усталость от контрнаступления. Об этом сообщает CNN.

Корреспондент телеканала побывал вместе с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи линии соприкосновения. Он посетил позиции, которые противник сумел отбить у Российской армии. Украинцы признались, что сражения идут чрезвычайно тяжело.

«Мы чувствуем поддержку, но мы очень, очень устали [от контрнаступления]», — рассказал один из них.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что контрнаступление украинских войск продвигается медленно, потому что они наталкиваются на хорошо подготовленные российские линии обороны.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе контрнаступления украинские войска не смогли добиться успеха в принципе, в связи с чем Киев оказался в весьма трудной ситуации.