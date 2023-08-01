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13:11, 1 августа 2023Россия

Минобороны заявило о двух атаках Украины в ДНР и Запорожье

Минобороны заявило о двух попытках ВСУ атаковать в ДНР и Запорожской области
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки атаковать позиции России в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что противник предпринимал попытки атаковать в районе Старомайорского в ДНР, а также близ Яблоневого в Запорожской области. Все атаки были отражены активными действиями подразделений группировки российских войск.

Помимо этого, российские силы уничтожили склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ — он находился в районе Раздольного в ДНР. Также ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение украинским подразделениям в Пречистовке и Макаровке в ДНР, а также в Малой Токмачке и Новоандреевке Запорожской области.

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    Анастасия Шейкина
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