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16:33, 1 августа 2023Интернет и СМИ

Врачи рассказали о необычном эффекте мочегонных препаратов

Врачи Малышева и Гандельман заявили, что мочегонные могут вызвать подагру

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман заявили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что прием мочегонных препаратов может спровоцировать приступ подагры. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Когда мы пьем мочегонные, мочевая кислота задерживается организмом. И у людей со склонностью к подагре [это] может вызвать ее приступ», — рассказал Гандельман о влиянии этой группы препаратов на организм. Если пациент столкнулся с этим необычным эффектом, то, по словам врача, ему назначают препараты, снижающие содержание мочевой кислоты.

Малышева также назвала первые симптомы подагры. «Первое проявление — шишка и боль у основания большого пальца», — объяснила она.

Ранее Малышева и Гандельман заявили, что препараты от давления, название которых оканчивается на «-прил», могут вызывать кашель. По словам врачей, это происходит из-за того, что сосуды в легких расширяются.

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    Мария Большакова
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