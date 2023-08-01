Российский пенсионер перевел десятки тысяч рублей террористу и попал под статью

В Москве против пенсионера возбудили уголовное дело за финансирование терроризма

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины, который обвиняется в содействии террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пенсионер перевел 48 тысяч рублей участнику одной из запрещенных международных террористических организаций, чтобы поддержать ее работу. Силовики вышли на мужчину и пресекли его деятельность. В ходе допроса фигурант признал вину, ему предъявлено обвинение.

В рамках уголовного дела прошло девять обысков — по местам жительства обвиняемого, а также в местах массового скопления иностранцев, с которыми пенсионер мог быть связан. Выяснилось, что часть иностранцев находится в России незаконно. В результате в отделение доставили и допросили более 230 человек.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело о создании ячейки запрещенной международной религиозной экстремистской организации.

