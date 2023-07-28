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20:28, 28 июля 2023Силовые структуры

Силовики наведались в бойцовский клуб в Москве в поисках экстремистов

СКР провел рейд в бойцовском клубе Москвы по делу об экстремистах «Нурджулар»

В Москве следователи возбудили уголовное дело о создании ячейки запрещенной международной религиозной экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар», уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По данным следствия, с сентября 2020-го по март 2022 года участники подпольной ячейки собирались в квартирах, расположенных в разных районах столицы, где изучали экстремистскую литературу. Сейчас оперативники проводят там обыски. В ходе расследования силовики провели рейд в бойцовском клубе. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны правоохранители и лежащие на полу спортсмены.

В ходе рейда были выявлены 35 человек с нарушениями миграционного законодательства, которых привлекут к административной ответственности.

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    Варвара Митина
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