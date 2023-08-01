В Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле из базы розыска Интерпола

В Сочи сотрудник ГИБДД разбился в аварии на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ДТП с участием 38-летнего старшего инспектора Павла Паникаровских произошло около трех ночи в Хостинском районе.

При расследовании ЧП выяснилось, что на байке не было номеров, а сам он числится в базе розыска Интерпола. Мотоцикл был замешан в криминале в Италии. Как именно он попал в Россию и почему не был никак зарегистрирован, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в июле сообщалось, что топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин разбился на мотоцикле на Рублево-Успенском шоссе в Москве. На 17-м километре трассы мужчина столкнулся с автобусом.