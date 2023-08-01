Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:15, 1 августа 2023Силовые структуры

Сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле из базы розыска Интерпола

В Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле из базы розыска Интерпола

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи сотрудник ГИБДД разбился в аварии на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ДТП с участием 38-летнего старшего инспектора Павла Паникаровских произошло около трех ночи в Хостинском районе.

При расследовании ЧП выяснилось, что на байке не было номеров, а сам он числится в базе розыска Интерпола. Мотоцикл был замешан в криминале в Италии. Как именно он попал в Россию и почему не был никак зарегистрирован, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в июле сообщалось, что топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин разбился на мотоцикле на Рублево-Успенском шоссе в Москве. На 17-м километре трассы мужчина столкнулся с автобусом.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве ответили на обвинение в атаках на гражданские суда в Черном море

    Хирург объяснила последние изменения во внешности Пугачевой

    Стало известно о возвращении на ТНТ популярного сериала нулевых

    Сокращению товарооборота между Россией и Турцией нашли два объяснения

    Российские средства ПВО сбили украинский вертолет в Херсонской области

    Наушники Apple превратят в медицинский гаджет

    Сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле из базы розыска Интерпола

    Лукашенко посоветовал Польше молиться за сдерживание вагнеровцев Белоруссией

    Домохозяйка раскрыла требования к жениху-миллионеру перед заключением брака

    Массовые проверки мест проживания мигрантов прошли на территории Подмосковья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости