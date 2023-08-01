Девушка оригинально проучила мусоривших на улице детей

Пользовательница Reddit с ником monstersof-men поделилась историей, как оригинально проучила соседских детей, оставлявших ненужные им вещи на улице. Рассказчица заверила, что после этого они перестали мусорить.

Около четырех лет назад девушка стала замечать на тротуаре напротив одного из домов скопления различных вещей: сломанных пластиковых игрушек, баскетбольных перчаток и других. Позднее она узнала, что мусор регулярно выбрасывали дети хозяев этого дома, на что нередко жаловались в группе жильцов района в соцсети.

Однажды пользовательница решилась на ответный шаг: она стала перекидывать найденные на тротуаре вещи обратно через забор. «Как-то раз мы шесть раз туда-сюда перебрасывали один и тот же ботинок», — вспомнила она.

Спустя примерно год девушка забросила за забор участка оставленный трехколесный велосипед и случайно выбила окно дома. «Я услышал крики и звон бьющегося стекла, после наступила тишина. Затем я подошла к забору и сказала: "Будет лучше, если я больше никогда не увижу ваш мусор на этом тротуаре"», — рассказала героиня истории. По ее словам, после этого дети перестали мусорить.

В комментариях пользователи поддержали девушку. «Кто-то должен был преподать им урок. Рад, что вам удалось им показать, как устроен реальный мир», «У меня похожая проблема. Ветки, мертвые животные — все оказывается в нашем дворе. Я не решался на ответный удар, но ваша история меня вдохновила на это», «Какая замечательная история», — написали они.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как отомстила изменившему ей возлюбленному, разбросав в его квартире блестки. Они оказались на мебели в комнате и на кухне, а также на одежде парня.