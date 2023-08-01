Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:08, 1 августа 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о способах погасить долги за ЖКУ

При задолженности за ЖКУ можно обратиться за льготой и субсидией

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В случае наличия долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно узнать о субсидиях и льготах на их оплату. Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал председатель комитета по ЖКХ московского отделения партии «Новые люди» Иван Ситников.

По его словам, проблема долгов обостряется в летний период, так как жильцы уезжают в отпуск или на дачу, забывая оплачивать квитанции. Однако управляющие компании в это время должны активнее сообщать о задолженностях и предлагать способы их погашения.

Так, можно обратиться за получением льготы и субсидии. Вторая положена при определенном повышении оплаты ЖКУ дохода семьи, ее значение зависит от региона: в Москве, например — 10 процентов. Должники также могут обратиться в ресурсоснабжающую организацию и узнать условия рассрочки.

Ранее из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стало известно, что долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 миллиардам рублей. Так, общая сумма составила 876,4 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 72 миллиарда.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили о контроле российских сил над Клещеевкой

    Джиджи Хадид поделилась фото в бикини

    В окрестностях Солнечной системы обнаружили две новые экзопланеты

    В Госдуме рассказали о планах депутатов на время каникул

    Россиянам рассказали о способах погасить долги за ЖКУ

    Россияне смешивали спирт с красителями в гараже и продавали в магазинах

    Выходцы из России заполонили армию Израиля

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и убрали охрану

    Экономист высказался о будущем курса рубля

    Москвичка перепутала взрыв духовки с прилетом беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости