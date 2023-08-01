Россиянам рассказали о способах погасить долги за ЖКУ

При задолженности за ЖКУ можно обратиться за льготой и субсидией

В случае наличия долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно узнать о субсидиях и льготах на их оплату. Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал председатель комитета по ЖКХ московского отделения партии «Новые люди» Иван Ситников.

По его словам, проблема долгов обостряется в летний период, так как жильцы уезжают в отпуск или на дачу, забывая оплачивать квитанции. Однако управляющие компании в это время должны активнее сообщать о задолженностях и предлагать способы их погашения.

Так, можно обратиться за получением льготы и субсидии. Вторая положена при определенном повышении оплаты ЖКУ дохода семьи, ее значение зависит от региона: в Москве, например — 10 процентов. Должники также могут обратиться в ресурсоснабжающую организацию и узнать условия рассрочки.

Ранее из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стало известно, что долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 миллиардам рублей. Так, общая сумма составила 876,4 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 72 миллиарда.