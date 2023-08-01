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06:34, 1 августа 2023Экономика

Украинский бренд Nemiroff подал в суд на водочный завод в России

«Ъ»: украинский бренд алкоголя Nemiroff требует запретить свою марку в России

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Украинский алкогольный бренд Nemiroff подал иск в суд на своего бывшего российского партнера — холдинг «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) — с требованием прекратить использование его марки при производстве продукции и признать это нарушением своих прав. Об этом рассказал «Ъ».

Nemiroff отозвал лицензии на производство водки и настоек бренда в России с началом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Отмечается, что в 2022 году продажи Nemiroff сократились на 57,1 процента, вероятнее всего, из-за негативного влияния военных действий. Тем не менее, бренд с основным производством в Немирове Винницкой области является крупнейшим экспортером водки из Украины, поставляя ее в более 80 стран.

Несмотря на отзыв лицензий на продажу Nemiroff в России, ОПВЗ, возможно, продолжил выпускать водку и настойки украинской марки, она до сих пор занимает 11 место по продажам среди водочных производителей в РФ. Эксперты предполагают, что даже после отмены лицензии бывшие партнеры имели некие договоренности, а судебный иск является не более чем страховкой рисков. Такой вывод сделан исходя из того, что компания не потребовала признать всю выпущенную после февраля 2022 года продукцию контрафактом и выплатить материальную компенсацию за нарушение своих прав.

Другое предположение — бренд добивается исключительно прекращения продаж алкогольной продукции Nemirof в России. По мнению экспертов, любое излишнее внимание к украинским компаниям на территории России может обернуться против них.

Ранее владельца другого бренда украинской водки «Хортица» бизнесмена Евгения Черняка внесли в перечень террористов и экстремистов. По данным российских силовых структур, он перевел более 500 миллионов рублей в поддержку ВСУ, финансирование должно было пойти на совершение терактов на территории РФ.

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    Александра Синицына
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