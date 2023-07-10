Владельца бренда водки «Хортица» внесли в перечень террористов и экстремистов

Украинского бизнесмена и основателя «Хортицы» Черняка признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена Евгения Черняка в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

По данным силовиков, с февраля по апрель 2022 года Черняк с другими лицами перевел Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 500 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на совершение террористических актов в России. Также бизнесмен в июне приобрел для украинских военных товары на 90 миллионов рублей.

3 июля Черняка объявили в розыск и возбудили против него дело по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ. Также были задержаны доверенные лица бизнесмена.

Черняк возглавляет международный алкогольный холдинг Global Spirits, который владеет брендами водки «Хортиця», «Мороша», Blagoff. Ранее стало известно, что у заводов «Русский север» и «Родник и К», которые выпускали этот алкоголь, сменился владелец. Собственником стал Александр Беспалов.

Представители алкогольного рынка считают, что смена владельцев компаний «Русский север», «Родник и К» и ТД «Мегаполис» могла потребоваться для «видимого отчуждения» активов в России: сделка может носить формальный характер, а предприятия останутся под контролем Черняка. После начала боевых действий на территории Украины Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке.

3 июля Беспалов и главу «Родник и К» Андрея Лазутина арестовали по обвинению в даче взятке и посредничестве при ее передаче.