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15:19, 3 июля 2023Силовые структуры

Совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова арестовали за взятку

В Москве по делу о взятке арестовали совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал совладельца ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова по делу о взятке. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Беспалова обвиняют в преступлении по части 4 статьи 291 («Дача взятки, совершенной группой лиц») УК РФ. Решение о заключении предпринимателя под стражу суд принял 16 июня, его уже обжаловала сторона защиты.

По делу также проходит глава «Родника и К» Андрей Лазутин. Он признал вину и оформил явку с повинной. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее заводы «Русский север» и «Родник и К» принадлежали украинскому бизнесмену Евгению Черняку. 5 мая 2022 года они перешли к Беспалову. 3 июля Следственный комитет России объявил Черняка в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований.

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    Илона Палей
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