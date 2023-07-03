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12:24, 3 июля 2023Силовые структуры

Владельца бренда водки «Хортица» объявили в розыск за переводы денег ВСУ

СК России объявил в розыск бизнесмена из Украины Черняка за перевод средств на нужды ВСУ
Евгений Черняк

Евгений Черняк. Кадр: Александр Скрипченко. Деньги не пахнут / YouTube

Крупного украинского бизнесмена Евгения Черняка объявили в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Его обвиняют в финансировании терроризма. Местонахождение коммерсанта сейчас устанавливается. По данным ведомства, он также приобрел товаров на 90 миллионов рублей для украинских военных. Как уточняет Telegram-канал Mash, Черняк — владелец бренда водки «Хортица».

Об этом стало известно сотрудникам ФСБ и МВД России. Силовики задержали двух доверенных лиц бизнесмена. Одного из них обвинили в даче взятки, второго — в посредничестве при ее передаче. В ходе расследования дела было проведено более 10 обысков в Москве, Подмосковье и других регионах.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк», — добавили в СКР.

Кроме того, следователи готовят документы для проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы.

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    Елизавета Новикова
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