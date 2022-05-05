Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Производители «украинской» водки в России сменили владельца

У выпускавших водку «Хортиця» и «Мороша» заводов сменился владелец

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

У заводов «Русский север» и «Родник и К», выпускавших в России водку «Хортиця», «Мороша», «Первак» из портфеля компании Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменился владелец. И заводы, и связанная с ними компания ТД «Мегаполис» теперь принадлежат не кипрским компаниям, а Александру Беспалову, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Информации о Беспалове изданию обнаружить не удалось, как и связаться с ним. Ранее оба российских предприятия связывали с самим Черняком, но в Global Spirits отрицали, что у него есть активы в России. В «Русском севере», в свою очередь, говорили, что производят водку под этими брендами по лицензии. Что касается компании ТД «Мегаполис», то в отчетности за 2020 год ее бенефициаром назван гражданин Украины Александр Борисович Черняк, которого в прессе называли отцом Евгения Черняка.

Материалы по теме:
Красные партизаны. Хакеры из Северной Кореи воруют криптовалюту на миллионы долларов. Как им это удается?
Красные партизаны.Хакеры из Северной Кореи воруют криптовалюту на миллионы долларов. Как им это удается?
30 апреля 2022
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022

Теперь, по словам представителя «Русского севера», товарные знаки Global Spirits использоваться больше не будут, но под какими брендами будет продаваться продукция, пока не уточняется. «Родник и К» в апреле подал заявки на регистрацию товарных знаков «Шустовъ», «Первакъ» и «Мороша лесная».

Представители алкогольного рынка считают, что смена владельцев компаний «Русский север», «Родник и К» и ТД «Мегаполис» могла потребоваться для «видимого отчуждения» активов в России: сделка может носить формальный характер, а предприятия останутся под контролем Евгения Черняка.

«Хортиця» в прошлом году была лидером российского водочного рынка с долей 5,3 процента, второе место занимала «Мороша» с 4,4 процента, третье — «Беленькая» с 4 процентами, причем популярность брендов Global Spirits связывали в первую очередь с относительно низкой ценой.

В середине апреля компания NielsenIQ подсчитала, что продажи водки в России выросли: пик продаж приходился на середину марта, когда водки в торговых сетях купили на 10-13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел
Прокуратура начала искать отказавшиеся снизить цены компании
Россия уничтожила две пусковые установки комплекса «Точка-У»
Украинский суд арестовал активы родственников Медведчука
Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме
Найдено доказательство миграции женщин бронзового века с материка в Шотландию
Российские заводы остались без оборудования для электростанций
Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ
В России бросились избавляться от торговых центров
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.