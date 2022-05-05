Производители «украинской» водки в России сменили владельца

У выпускавших водку «Хортиця» и «Мороша» заводов сменился владелец

У заводов «Русский север» и «Родник и К», выпускавших в России водку «Хортиця», «Мороша», «Первак» из портфеля компании Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменился владелец. И заводы, и связанная с ними компания ТД «Мегаполис» теперь принадлежат не кипрским компаниям, а Александру Беспалову, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Информации о Беспалове изданию обнаружить не удалось, как и связаться с ним. Ранее оба российских предприятия связывали с самим Черняком, но в Global Spirits отрицали, что у него есть активы в России. В «Русском севере», в свою очередь, говорили, что производят водку под этими брендами по лицензии. Что касается компании ТД «Мегаполис», то в отчетности за 2020 год ее бенефициаром назван гражданин Украины Александр Борисович Черняк, которого в прессе называли отцом Евгения Черняка.

Теперь, по словам представителя «Русского севера», товарные знаки Global Spirits использоваться больше не будут, но под какими брендами будет продаваться продукция, пока не уточняется. «Родник и К» в апреле подал заявки на регистрацию товарных знаков «Шустовъ», «Первакъ» и «Мороша лесная».

Представители алкогольного рынка считают, что смена владельцев компаний «Русский север», «Родник и К» и ТД «Мегаполис» могла потребоваться для «видимого отчуждения» активов в России: сделка может носить формальный характер, а предприятия останутся под контролем Евгения Черняка.

«Хортиця» в прошлом году была лидером российского водочного рынка с долей 5,3 процента, второе место занимала «Мороша» с 4,4 процента, третье — «Беленькая» с 4 процентами, причем популярность брендов Global Spirits связывали в первую очередь с относительно низкой ценой.

В середине апреля компания NielsenIQ подсчитала, что продажи водки в России выросли: пик продаж приходился на середину марта, когда водки в торговых сетях купили на 10-13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.