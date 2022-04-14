Россияне бросились скупать алкоголь после гречки

NielsenIQ: аудит показал рост продаж джина, водки и пива с середины марта 2022 года

С середины марта 2022 года в крупнейших торговых сетях заметно выросли продажи джина, водки и пива. О том, что россияне бросились скупать алкогольные напитки после снижения пика спроса на гречку и сахар, свидетельствуют результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ. Об этом в четверг, 14 апреля, пишет РБК.

Исследование показало, что пик продаж алкоголя пришелся на недели, завершившиеся 13 и 20 марта. В этот период россияне купили на 60 процентов джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива в натуральном выражении выросли на 9–15 процентов, водки — на 10–13 процентов.

В последующую неделю темпы роста продаж алкоголя снизились, однако все еще были заметно выше уровня прошлого года: джина купили на 52 процента больше, чем годом ранее, водки — почти на 9 процентов, пива — на 8 процентов.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что повышенным спросом в марте и апреле мог пользоваться премиальный и импортный алкоголь, который россияне покупали, опасаясь его подорожания или исчезновения из магазинов. Ажиотажный спрос на пиво мог быть связан с уходом многих игроков с рынка и ожиданием последующего роста цен, считает исполняющий обязанности президента компании AB InBev Efes, выпускающей пиво брендов BUD, Stella Artois, Corona Extra, Ораз Дурдыев.

Ранее российские рестораторы зафиксировали проблемы нехватки алкогольной продукции и ее подорожания на 20-50 процентов. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов отметил, что цены на импортную продукцию в марте резко увеличились, но уже начинают снижаться (однако не на все позиции). Рестораторы расширяют сотрудничество с отечественными виноделами.